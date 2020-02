Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Unfallflucht auf der Kirchstraße

Südlohn (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw an der Kirchstraße in Südlohn. Der graue Mazda wurde in der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr, bis heute (Montag), 09.00 Uhr, an der rechten Fahrzeugseite angefahren. Der Unfallverursache entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

