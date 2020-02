Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Korrektur zur Meldung "Mit Drogen im Rucksack und offenem Haftbefehl zur Vernehmung"

Ahaus (ots)

Entgegen der Angaben in der Ursprungsmeldung am Freitag konnte die 31-jährige Frau die vorgesehene Geldstraße des Haftbefehls nicht bezahlen. Sie wurde von Polizeibeamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4520594

