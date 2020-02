Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschädigter nach Unfall gesucht

Borken (ots)

Einen geparkten Pkw beschädigte eine 42-jährige Frau am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Borken. Sie stellte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz des Krankenhauses am Propst-Sievert-Weg ab. Hierbei touchierte die 42-Jährige die hintere, linke Fahrzeugtür eines weißen Opel Corsa. Trotz einer längeren Wartezeit traf sie den Fahrzeughalter des betroffenen Pkw nicht an. Sie verließ den Unfallort und meldete den Vorfall einen Tag später der Polizei. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Borken (02861) 9000 zu melden.

