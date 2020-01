Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Aufgefahren bei Friedberg ++ Seat in Unter-Widdersheim verkratzt ++ Unfallflucht in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Unfallflucht

Bad Vilbel: Am Donnerstag, zwischen 13 und 14 Uhr, fuhr in der Vogelsbergstraße ein Verkehrsteilnehmer gegen einen dort abgestellten schwarzen VW Golf und richtete an dessen Beifahrerseite einen Schaden von 1500 Euro an. Da der Unfallverursacher nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkam, bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise auf diesen.

*

Aufgefahren

Friedberg: Auf der Bundesstraße 3 in Richtung Bad Nauheim fahrend bemerkte ein 29-jähriger Wöllstädter am Freitagmorgen, gegen 07.45 Uhr, zu spät die vor ihm an der Anschlussstelle Friedberg West abbremsenden Fahrzeuge. Mit seinem Opel fuhr er auf den vorausfahrenden Mercedes eines 57-jährigen Rosbacher auf. Die Beifahrerrinnen in beiden Fahrzeugen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Am Auto des Wöllstädters entstand Totalschaden, es musste ausgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 7000 Euro.

*

Seat verkratzt

Nidda: Einen Schaden von etwa 2000 Euro richtete ein Unbekannter zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Freitag an einem türkisfarbenen Seat Ibiza an, der in der Unterdorfstraße in Unter-Widdersheim abgestellt war. Der Täter verkratzte den Lack an der Beifahrerseite des PKW. Die Polizei in Nidda, Tel. 06042-9181-180, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

