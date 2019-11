Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schild umgefahren und aus dem Staub gemacht

Faid (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag verlor ein Autofahrer nach dem Befahren des Verkehrskreisels in Faid (B 259) die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Nach den Spuren am Unfallort wurde das Fahrzeug aus Richtung Büchel in Richtung Cochem gelenkt. Nach dem Kreisverkehr fuhr das Fahrzeug zu weit nach links und fuhr ein Warnschild um. Die zurückgelassenen Fahrzeugteile deuten auf einen Nissan als Unfallfahrzeug hin. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, Tel.: 02671-9840 oder per Mail picochem@polizei.rlp.de zu melden.

