POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Remagen vom Zeitraum 31.10.2019, 16:00 Uhr - 03.11.2019, 12:00 Uhr

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 18 Verkehrsunfälle gemeldet. Davon entfernten sich in 6 Fällen die Verursacher unerlaubt, so dass hier Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurden.

Mauer beschädigt, Unfallverursacher flüchtig Bad Breisig. Am Abend des 31.10.2019 beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer eine Mauer in der Eifelstraße 40. Es entstand hoher Sachschaden. Die zuständige Polizeiinspektion Remagen führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 02642/9382-0

PKW überschlägt sich Remagen. Am 01.11.2019, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizei Remagen ein PKW gemeldet, der sich auf der B 266 zwischen Remagen-Kripp und dem "Hochverteiler" überschlagen habe. Die alleinbeteiligte Verursacherin blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Halloween Für Halloween kann insgesamt eine positive Bilanz gezogen werden. Abgesehen von einigen Eierwürfen und dem Zünden von Böllern ergaben sich in diesem Zusammenhang für die Polizeiinspektion Remagen keine größeren Einsätze.

Sachbeschädigung an PKW Sinzig. In der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2019 schlug ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines PKW ein, der in Höhe des "Barbarossakeller" in der Barbarossastraße geparkt war. Die Polizeiinspektion Remagen bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 02642/9382-0

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Sinzig. Am Abend des 01.11.2019 fiel einer Streife ein PKW auf, der über eine rote Ampel fuhr. Die anschließende Kontrolle ergab, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnten in ihrem Fahrzeug mehrere Cannabispflanzen und eine geringe Menge getrocknetes Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund dessen wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

