POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Firma

Stadtlohn (ots)

Auf das Gelände einer Firma in einem Stadtlohner Gewerbegebiet versuchten Unbekannte Sonntagnacht gegen 00.30 Uhr zu gelangen. Sie machten sich an einem Rolltor an der Thyssenstraße zu schaffen, blieben hierbei allerdings erfolglos. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

