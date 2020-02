Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - Diebesgut sichergestellt

Hannover (ots)

Am Freitag, 31.01.2020, gegen 18:00 Uhr haben Polizeibeamte vier Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Am Ahlemer Holz (Ahlem) festgenommen. Für zwei Männer wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die vier Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie nahmen Schmuck und andere Wertgegenstände mit. Die vier Tatverdächtigen (17, 24, 27, 36 Jahre) wurden kurz danach im Nahbereich angetroffen. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten Aufbruchwerkzeug bei den Männern fest. Außerdem wurde Schmuck, Uhren und Bargeld aufgefunden. Zwei der Tatverdächtigen (24, 36 Jahre) wurden daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Die beiden Komplizen konnten die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen.

Für Informationen, wie sie ihr Eigentum effektiv gegen Einbrecher schützen können, kontaktieren Sie die Beamten der technischen Prävention der Polizei Hannover. Kontaktdaten und allgemeine Informationen erhalten Sie auch unter https://www.pd-h.polizei-nds.de/praevention/kriminalpraevention/beratungsstellen/technische-praevention-110616.html /mr, now

