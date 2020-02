POL-PPWP: Diebe können vieles "brauchen"

Polizeipräsidium Westpfalz

Im Bereich Einsiedlerhof haben sich Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Montagmittag fiel dem Halter des VW Jetta auf, dass aus dem Wageninneren eine Sonnenbrille, ein Verbindungskabel für sein iPhone, eine Parkscheibe, der Erste-Hilfe-Kasten sowie diverse Papiere verschwunden sind.

Offenbar waren unbekannte Täter zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in den Wagen eingedrungen und hatten sich "bedient". Der Pkw stand zur fraglichen Zeit in der Peter-Bardens-Straße in Höhe des Hauses Nummer 9A.

Bei ersten Ermittlungen konnten keine Aufbruchspuren an dem Fahrzeug gefunden werden. Der Halter ist sich jedoch sicher, den Wagen am Sonntagabend verschlossen zu haben.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

