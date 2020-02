Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche im westlichen Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Keine Beute gemacht, aber Schaden angerichtet haben Einbrecher übers Wochenende in einem Laden in der Pariser Straße. Am Montagmorgen fiel auf, dass sich unbekannte Täter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.55 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Shop verschafft haben, indem sie den Glaseinsatz der Eingangstür zerstörten. Im Verkaufsraum hebelten sie sowohl eine Glasvitrine als auch einen Stahlspind auf. Gestohlen wurde aber ersten Überprüfungen zufolge nichts. Zurück blieb der Sachschaden an Tür, Vitrine und Spind.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

In der Nacht zu Montag waren Einbrecher auch in der Von-Miller-Straße am Werk. Zwischen 3 und 3.30 Uhr hebelten sie eine Tür zu einer Freizeiteinrichtung auf und drangen in die Räume ein. Aus dem Theken- und Lagerbereich stahlen die Täter mehrere Tablet-Computer und ein Laptop, einen Handstaubsauger, ein Kamerastativ sowie die Trinkgeldkasse. Der Gesamtschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Nach den ersten Ermittlungen liegt eine vage Täterbeschreibung vor, demnach handelt es sich um eine männliche Person, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit Tarnkleidung, Turnschuhen und einer Baseball-Kappe. Weitere Hinweise nimmt auch hier die Kripo unter 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell