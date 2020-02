Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 18-Jährige verletzt Polizistin

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Vorführung durch die Polizei leistete eine 18-Jährige Widerstand und verletzte eine Beamtin.

Eine Streife der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 befand sich Montagvormittag, 9:30 Uhr in einem Einsatz im Bereich Bännjerrück. Eine Heranwachsende war unerlaubt ihrer Verhandlung beim Amtsgericht Kaiserslautern ferngeblieben, weshalb der zuständige Richter die Vorführung der jungen Frau anordnete. Die Beamten trafen sie in ihrer Wohnung an und forderten sie auf, die Streife zum Gericht zu begleiten.

Da die 18-Jährige jedoch nicht freiwillig mitkommen wollte, musste sie zwangsweise durch die Polizisten mitgenommen werden. Hiergegen wehrte sie sich vehement, indem sie um sich schlug und trat und versuchte, sich aus den Griffen der Einsatzkräfte loszureißen. Ein Tritt traf eine 28 Jahre alte Polizistin am Kopf, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Da die Streife sie nicht anders bändigen konnte, fesselte sie die Frau und brachte sie dann zum Gerichtssaal. Hier übergab sie die Beschuldigte an Justizbeamte. Die leicht verletzte Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen. |spi

