POL-KS: Kassel: Bewaffnet und Rasierzeug in Einkaufszentrum geklaut - Täter droht U-Haft

Kassel (ots)

Der Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Kasseler Stadtteil Wesertor, den am gestrigen Donnerstagabend zwei Männer begangen, könnte für einen der beiden Diebe nun mit U-Haft enden. Er hatte während der Tat ein Messer griffbereit dabei und wurde zudem bereits in anderer Sache gesucht.

Wie die eingesetzten Beamten des Kasseler Polizeireviers Nord berichten, rief gegen 19:00 Uhr der Ladendetektiv eines im Franzgraben befindlichen Einkaufszentrums bei der Polizei an und teilte mit, dass er zwei Ladendiebe gestellt habe, die sich aber nicht ausweisen können. Als die Streife vor Ort eintraf, konnte bei einer Durchsuchung der tatverdächtigen 20- und 21-Jährigen zunächst das Stehlgut, nämlich Rasierzeug im Wert von knapp 19 Euro aufgefunden werden. Zusätzlich hatte der 21-jährige, aus Syrien stammende mutmaßliche Dieb noch ein Messer griffbereit dabei. Diese Tatsache sowie drei Fahndungen nach dem Aufenthalt des 21-Jährigen, der zurzeit außerdem ohne festen Wohnsitz ist, führten dazu, dass die Streife ihn in Polizeigewahrsam nahm. Er soll heute einem Haftrichter zugeführt werden, um ihn danach möglicherweise in eine JVA einliefern zu können.

Den zweiten Tatverdächtigen, der nicht gesucht wurde und einen festen Wohnsitz in Kassel hat, entließen die Beamten, nachdem seine Personalien feststanden, noch vor Ort. Aber auch gegen ihn leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen Diebstahls ein.

