Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Gewinnversprechen per Post oder Telefon

Kaiserslautern (ots)

Eine ganze Auswahl an Briefen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag der Polizei zur Verfügung gestellt. Alle Schreiben enthielten dubiose Gewinnversprechen, mit denen der Senior offensichtlich aufs sprichwörtliche Glatteis geführt werden sollte. Nachdem er schon seit einiger Zeit immer wieder solche betrügerische Post erhält, hatte der 85-Jährige nun die Nase voll und erstattete Anzeige bei der Kripo. Die Briefe werden jetzt ausgewertet und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Ebenfalls ein falsches Gewinnversprechen wurde am Freitag einem anderen Mann aus dem Stadtgebiet gemacht - in diesem Fall allerdings per Telefon. Beinahe wäre das Opfer darauf hereingefallen; zum Glück kamen dem 66-Jährigen aber im letzten Moment noch Zweifel.

Wie der Mann am Montag anzeigte, hatte ihn am Freitagnachmittag eine angebliche "Gewinnzentrale" angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mehrere zehntausend Euro gewonnen habe. Der Anrufer kündigte an, dass sich am Montag ein Werttransportunternehmen wegen der Übergabe des Geldes melden würde. Tatsächlich rief am frühen Montagnachmittag eine Frau an, die sich als Mitarbeiterin des Transportunternehmens ausgab. Sie teilte dem 66-Jährigen mit, dass für den Transport eine Gebühr in Höhe von 950 Euro anfallen würde. Diese sollte der Mann in Form von sogenannten Gutscheinkarten bezahlen.

Der 66-Jährige glaubte die Geschichte zunächst und besorgte die Gutscheinkarten. Als er dann aber aufgefordert wurde, die Gutscheincodes telefonisch zu übermitteln, wurde er misstrauisch und beendete das Gespräch. Anschließend schaltete er die Polizei ein - und erfuhr dort, dass die Masche mit den Gewinnversprechen und der angeblichen Gebühr, die in Form solcher Gutscheinkarten bezahlt werden sollen, eine gängige Praxis von Betrügern und reine Abzocke ist.

Die Experten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) haben auf ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/8G ausführliche Informationen zu der Betrugsmasche mit dem falschen Gewinnversprechen zusammengestellt. Hier finden Sie auch viele Tipps, wie Sie die Betrüger erkennen und sich vor ihnen schützen können. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell