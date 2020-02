Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (07.02.2020) auf der Kreuzung Paulinenstraße und Rotebühlstraße zwei Autos zusammengestoßen sind. Ein 39 Jahre alter Mann war gegen 13.10 Uhr mit seinem Mazda vom Rotebühlplatz in Richtung Paulinenbrücke unterwegs. An der Kreuzung bog er links in die Paulinenstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es mit einem 58 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer zum Zusammenstoß. Der 58-Jährige querte dabei die Kreuzung von der Rotebühlstraße geradeaus in Richtung des Rotebühlplatzes. Der 39 Jahre alte Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell