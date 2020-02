Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (07.02.2020) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße eine Getränkedose gestohlen, er hat sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv gewehrt. Der Unbekannte versuchte gegen 13.35 Uhr offenbar das Geschäft mit einer unbezahlten Getränkedose zu verlassen. Als ein Detektiv ihn ansprach, schlug der Unbekannte auf diesen ein und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Hauptbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, einen grauen Pullover der Marke Nike, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Außerdem soll der Mann von südländischer Erscheinung gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

