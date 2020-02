Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad contra Linienbus - eine Schwerverletzte

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag (06.02.2020) in der Schillerstraße offenbar verbotswidrig auf die Busspur gefahren, sie ist dabei von einem Linienbus erfasst worden. Die 20-Jährige stand gegen 13.30 Uhr mit ihrer Honda in der Schillerstraße am Gebhard-Müller-Platz an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Sie stand dabei auf dem rechten der beiden Geradeausfahrstreifen in Richtung Wagenburgtunnel, vor ihr stand der Honda CRV eines 26-jährigen Mannes. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr die 20-Jährige offenbar spontan nach rechts auf die Busspur, vermutlich um das vor ihr befindliche Auto zu überholen. Dabei übersah sie offensichtlich den von hinten herankommenden Bus der Linie 40, der von einem 27-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Motorrad und Bus kollidierten, dabei beschädigte das Motorrad noch den Honda, der soeben im Anfahren begriffen war. Die 20-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, Rettungskräfte versorgten sie und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.500 Euro.

