Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Nord (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (05.02.2020) und Donnerstag (06.02.2020) in Wohnhäuser an der Reinsburgstraße und an der Straße Im Sonnigen Winkel eingebrochen. An der Reinsburgstraße hebelten die Täter am Mittwochabend zwischen 17.30 Uhr und 23.15 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten das Esszimmer, nahmen aber offenbar nichts mit. Einbrecher waren auch an der Straße Im Sonnigen Winkel unterwegs. Sie verschafften sich am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 22.30 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und stahlen Uhren und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

