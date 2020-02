Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Straßenraub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (07.02.2020) einen 55 Jahre alten Mann in Bad Cannstatt sowie einen 26-Jährigen in Stuttgart-Ost überfallen und jeweils die Smartphones geraubt. Der 55-Jährige vereinbarte über eine Internetplattform den Kauf eines Smartphones. Als er gegen 20.25 Uhr bei dem Treffpunkt an der Tannenbergstraße ankam und aus dem Auto ausstieg, schlugen ihn die Täter augenblicklich zu Boden. Einer der Räuber bedrohte den am Boden Liegenden mit einem Messer und forderte Bargeld. Als der 55-Jährige nicht darauf reagierte, tastete ihn einer ab, während der andere das Fahrzeug durchsuchte. Sie entrissen ihm das Smartphone aus seiner Hand, traten ihn und flüchteten im Anschluss unerkannt in Richtung Sommerrain. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Mann vor Ort. Er beschrieb beide Täter als etwa 170 Zentimeter groß. Einer hatte blonde Haare, einen blonden Vollbart, er trug eine schwarze Basecap und eine dunkle Lederjacke. Der andere hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Auch der 26-Jährige vereinbarte über eine Internetplattform den Verkauf eines Smartphones. Als der unbekannte Täter gegen 00.00 Uhr an der Bushaltestelle Schwarenbergstraße ankam, stieß er den wartenden 26-Jährigen weg und entriss ihm das Smartphone. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in Richtung Wagenburgstraße. Der Beraubte beschrieb den Täter als etwa 30 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Figur und einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, welche er über den Kopf gezogen hatte. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit noch geprüft. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

