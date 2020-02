Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag (06.02.2020) auf der Kreuzung Arnulf-Klett-Platz/Friedrichstraße zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Mann war mit seinem Opel Zafira gegen 13.45 Uhr in der Kriegsbergstraße unterwegs und wollte mutmaßlich nach rechts in die Friedrichstraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Citroen C5 eines 40-Jährigen zusammen, der die Heilbronner Straße entlangfuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Friedrichstraße überqueren wollte. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

