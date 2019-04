Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Dachs verursacht Totalschaden

Freiburg (ots)

Breisach - In den frühen Morgenstunden des Dienstags verursachte, gegen 4 Uhr, ein Dachs einen Totalschaden, indem er unverhofft bei der B31, in Höhe des Kieswerkes, über die Straße lief. Die 20-jährige, französische Fahrzeugführerin kam daraufhin von der Straße ab und überschlug sich mit dem Wagen. Die Fahrerin wurde augenscheinlich nicht schwerer verletzt, kam aber aufgrund ihrer Schwangerschaft zur Untersuchung in die nächste Klinik.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell