POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Jogger schlägt Hundebesitzerin - Polizei bittet um Hinweise!

Zu einem Vorfall der Körperverletzung kam es am Montag gegen 15.20 Uhr auf dem Waldweg zwischen Trimm-Dich-Pfad und dem Krankenhaus Rheinfelden. Auf diesem Weg lief eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Hund, als sie auf einen Jogger mit zwei Hunden traf. Mit diesem geriet sie, bezüglich der Hundehaltung, in eine Meinungsverschiedenheit, woraufhin er der Frau mit der Faust gegen die rechte Backe schlug. Weiter spuckte er die 43-jährige ins Gesicht und auf den Pullover. Der Mann war zwischen 45 und 50 Jahre alt, hatte dunkle Haare mit grauen Spitzen. Er war zwischen 175 und 180 cm groß, kräftig und hatte Sportklamotten an. Er wirkte aber nicht wie ein typischer Jogger. Einer seiner beiden Hunde war ein hellbeiger Labrador, der andere sah aus wie eine Art Berner Sennenhund, das Fell war jedoch kurz. Wer den Hundebesitzer dieser zwei Hunde kennt und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

