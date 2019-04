Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto angefahren und abgehauen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr im Seidenweberhof. Neben dem Fußgängerzugang zum Bahnhof Rheinfelden parkte eine Frau ihren VW Golf, neben ihr parkte ein weißer Transporter. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der Transporter weg und sie fuhr nach Hause. Am Abend entdeckte sie dann an der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden in Form von Dellen und Kratzer mit weißen Lackantragungen. Da der Golf nur vom Bahnhof zur Wohnanschrift bewegt worden war, muss der Schaden im Seidenweberhof verursacht worden sein und möglicherweise von dem weißen Transporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche die Unfallflucht beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell