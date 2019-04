Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrerin touchiert Leitplanke - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 316 bei Rheinfelden erlitten. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Kurz vor 15:00 Uhr hatte die 45-jährige mit einem Piaggio-Roller die Bundesstraße talwärts in Richtung Degerfelden befahren, als sie vermutlich wegen einer zu hohen Geschwindigkeit nach rechts von der Straße geriet. Zunächst touchierte sie mehrmals leicht die Leitplanke, bevor sie stürzte und über die Fahrbahn rutschte. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Roller wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht.

