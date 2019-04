Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Randalierer ziehen durch die Stadt

Freiburg (ots)

Eine Gruppe von Randalierern hat am Montagabend in Lörrach Spuren hinterlassen. An einem Einkaufsmarkt wurde eine Steh- und Sitzgarnitur eines Imbisses zerlegt und dort wurde auch versucht, einen verschlossenen Stahlschrank zu öffnen. In der Brombacher Straße wurden zwei Anhänger umgeworfen und der Inhalt eines Feuerlöscher versprüht. In der Kirchstraße wurde unter anderem ein Pkw mutwillig beschädigt. Die Polizei konnte eine Gruppe von acht jungen Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren kontrollieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erscheint eine Tatbeteiligung dieser Männer wahrscheinlich. Der durch die Taten entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

