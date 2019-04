Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Montag hat eine leicht verletzte Autofahrerin gefordert. Gegen 11:00 Uhr war eine 29 Jahre alte Nissan-Fahrerin am Ende der Eichholzstraße auf einen davor befindlichen Toyota aufgefahren. Diese 67 Jahre alte Fahrerin hatte an der Einmündung nochmals gestoppt, um nach dem bevorrechtigen Verkehr auf der Strecke zwischen Waldshut und Gurtweil zu sehen. Das hatte die Nissan-Fahrerin nicht beachtet und fuhr auf. Die Toyota-Fahrerin verletzte sich leicht. An den Autos wurde ein Schaden von je 1000 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell