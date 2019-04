Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht

Wyhl: Kabeldiebstahl am Kieswerk

Endingen: Diebstahl von mehreren Kakteenkübeln

Emmendingen: Trickdiebstahl auf offener Straße

LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Kenzingen: Unfallflucht gegenüber dem Cafe Billharz

Am Sonntag, zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein gegenüber dem Cafe Billharz geparkter silberfarbener Ford Focus durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren im vorderen linken Bereich der Fahrerseite beschädigt. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

Wyhl: Kabeldiebstahl am Kieswerk Uhl-Rhein

Vergangenes Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, wurden von dem Grundstück am Kieswerk Uhl-Rhein insgesamt 1500 Meter Kupferkabel entwendet. Da sich am Wochenende vermehrt Angler in diesem Bereich aufhalten, erhofft sich die Polizei Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in Bezug auf den Diebstahl. Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0.

Endingen: Diebstahl von mehreren Kakteenkübeln aus Vorgarten in der Schlesierstraße

Am Mittwoch (10.04.2019) oder Donnerstag (11.04.2019) wurden aus einem Vorgarten in der Schlesierstraße insgesamt fünf Blumenkübel mit unterschiedlichen Kakteenarten entwendet. Die ca. 15 bis 20 Jahre alten Kakteen hatten eine Wuchshöhe von ca. einem bis eineinhalb Metern. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0, entgegen.

Emmendingen: Trickdiebstahl auf offener Straße

Opfer eines Trickdiebstahls wurde ein 74-jähriger Rentner am Montagvormittag (15.04.19), gegen 11.10 Uhr. Beim Auslösen eines Parktickets im Bereich der Markgrafenstraße wurde der Rentner durch eine männliche Person angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Bei der Suche nach möglichem Wechselgeld griff der Unbekannte unerwartet in das Münzfach und zog augenscheinlich nur eine Münze heraus. Erst später bemerkte der Rentner, dass ihm aus dem Scheinfach mehrere hundert Euro fehlten.

Der Täter dieses Diebstahls wird wie folgt beschrieben:

Graue Jacke, dunkle Hose, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, etwa 175 cm groß, arabisches Aussehen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/5820.

