POL-FR: Steinen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugensuche!

Zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B 317 zwischen Steinen und Brombach in der Nacht zum Samstag sucht die Polizei weitere Zeugen oder Gefährdete. Gegen 01:00 Uhr überholte ein bislang Unbekannter in Höhe der Wiesenbrücke einen in Richtung Steinen fahrenden VW Polo, obwohl ein Lkw im Gegenverkehr nahte. Der überholende Pkw musste scharf nach rechts einscheren und konnte so gerade noch einen Unfall vermeiden. Auch die Fahrerin des Polos musste abbremsen, damit nichts passierte. Kurz darauf überholte ein weiteres Fahrzeug den Polo und die Autos entfernten sich mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkes in Höllstein standen die beiden Fahrzeuge dann. Auf die Insassen des Polos machte es den Eindruck, als ob die beiden ein Rennen fuhren. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein bittet Personen, die die gefährliche Fahrweise ebenso beobachtet haben oder sogar gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07621 9800-0 zu melden.

