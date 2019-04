Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec-Fahrer stürzt schwer

Freiburg (ots)

Ein Mann hat sich bei einem Sturz mit seinem neu erworbenen Pedelec am Freitag in Lörrach schwer verletzt. Der 57-jährige war an diesem Tag zum ersten Mal mit seinem neuen Pedelec unterwegs und hatte gegen 16:45 Uhr das Gefälle in der Hüsinger Straße befahren. Als er bremste, zog er an der Vorderradbremse zu stark, so dass er nach vorne abgeworfen wurde und auf den Asphalt stürzte. Mit schweren Verletzungen kam es ins Krankenhaus nach Lörrach. Einen Fahrradhelm hatte der Mann an.

