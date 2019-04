Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrecher entpuppt sich als Mieter ohne Schlüssel

Freiburg (ots)

Zwei Männer sind am Freitagabend in Lörrach mit Hilfe einer Leiter in ein Mehrfamilienhaus in Lörrach eingestiegen. Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als der Mieter der Wohnung, der keine Schlüssel hatte. Gegen 19:40 Uhr war die Beobachtung der Polizei gemeldet worden. Umgehend machte sich mehrere Streifen auf den Weg, um die Einbrecher dingfest zu machen. Nachdem das Haus umstellt worden war, konnte in der betroffenen Dachgeschosswohnung der 25 Jahre alte Mieter angetroffen werden. Da er seitens des Vermieters noch keinen Wohnungsschlüssel erhalten hatte, nutzte er die Leiter an der Gebäuderückseite, um so in seine Wohnung zu gelangen.

