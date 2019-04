Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Sperrmüllsammler des Diebstahls überführt

Sperrmüllsammler waren am Samstag mit mehreren Transportern in Binzen unterwegs. Gegen 13:30 Uhr erfolgte die Mitteilung an die Polizei, dass Fahrräder wegkamen, als die Sperrmüllsammler gerade in der Straße waren. Eine Polizeistreife kontrollierte einen Transporter. Im Laderaum fanden sich ein auffälliges Kinderfahrrad und ein Bobby Car. Genau diese beiden Sachen wurden von einem Grundstück gestohlen, neben einem Tretroller und einem Laufrad, die sich allerdings nicht im Transporter befanden. Gegen einen 20 Jahre alten Ungarn und gegen eine 18-jährige Rumänin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

