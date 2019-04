Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruchsversuch in Bäckerei

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte versucht, in eine Bäckerei in der Königsberger Straße einzubrechen. Hierzu probierten der oder die Täter, die Schiebetüre aufzuhebeln. Dies scheiterte, es gelangte niemand hinein. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07621 9797-0).

