Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Vorfahrtsverletzung auf der B 3 - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 3 in Efringen-Kirchen hat einen Leichtverletzten gefordert. Gegen 15:15 Uhr hatte ein 52 Jahre alter Autofahrer die Absicht, die Kreuzung aus der untergeordneten Kreisstraße aus Richtung Egringen zu queren. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße in Richtung Eimeldingen fahrenden VW. Die Autos stießen zusammen, wobei sich der 36 Jahre alte VW-Fahrer leicht verletzte. Vor Ort wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Der Sachschaden an den Autos liegt bei rund 6000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell