Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Fußgängerin von Auto erfasst - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Samstagmittag eine Fußgängerin beim Rückwärtsfahren übersehen und diese erfasst. Gegen 15:00 Uhr war es zum Verkehrsunfall in der Pasteurallee gekommen. Der 40 Jahre alte Autofahrer hatte die Absicht, auf einem freien Parkplatz am Straßenrand einzuparken. Hierzu fuhr er rückwärts. Dabei kollidierte er mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Sie stürzte auf den Asphalt und zog sich eine Armverletzung zu. Zur weiteren Untersuchung kam sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

