Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kutsche aus Holz vorsätzlich angezündet

Freiburg (ots)

Eine hölzerne Kutsche wurde von unbekannten Tätern am Freitag gegen 22.30 Uhr auf dem Bauhof in der Güterstraße in Brand gesetzt. Diese stand im rückwärtigen Bereich des Bauhofes auf einer Wiese. Bei der Kutsche handelte es sich um einen ehemaligen Fasnachtswagen, der durch den Bauhof übernommen wurde und als Ausstellungsstück genutzt werden sollte. Durch den Brand wurde die Kutsche jedoch vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

