Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 10-jähriger Fahrradfahrer fährt auf Auto auf - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf der Cesar-Stünzi-Straße. Diese befuhr ein 10 Jahre alter Junge mit seinem Mountainbike aus Richtung der Tankstelle. Nachdem die vor ihm fahrende 49 Jahre alte Frau mit ihrem Alfa Romeo anhalten musste, weil parkende Autos auf ihrer Straßenseite standen, sah dies der Junge zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht an den Händen. Nachdem er noch an der Unfallstelle vom DRK untersucht worden war, konnte er anschließend in die Obhut seines Vaters gegeben werden. Am Alfa entstand leichter Sachschaden in Höhe von 200 Euro, am Mountainbike 50 Euro.

