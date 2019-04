Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit knapp 1,8 Promille verursacht

Freiburg (ots)

Einen Blechschaden hat ein alkoholisierter Autofahrer am Samstagmittag in Weil am Rhein verursacht. In der Bergstraße an der Einmündung zur Römerstraße rollte der Wagen des alkoholisierten 61-jährigen zurück und stieß gegen eine dahinter wartenden Mercedes-Benz eines 48-jährigen. Der Sachschaden blieb überschaubar, allerdings kam bei der Unfallaufnahme die Alkoholisierung des Verursachers zum Tragen. Knapp 1,8 Promille ergab eine Überprüfung mit dem Alcomaten. So musste er mit zu einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

