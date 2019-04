Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vandalismus im Adlergäßchen - Autos, Schilder und Schranken beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag waren Vandalen im Adlergäßchen in Lörrach unterwegs und beschädigten mehrere Autos, ein Schild und die dortigen Einfahrts- und Ausfahrtsschranken zu einem Parkplatz. An mindestens drei geparkten Autos wurden die Außenspiegel abgetreten, ein Verkehrsschild wurde verbogen und die Schranken zum dortigen Parkplatz waren aus ihre Halterung getreten worden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Möglicherweise wurden noch weitere Fahrzeuge beschädigt, denn an der Örtlichkeit konnten noch die Überreste eine beschädigten Spiegel gefunden werden, allerdings kein passendes Auto dazu. Weitere Geschädigte und Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) zu melden.

