Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streitigkeit in der Salzertstraße - Frau als Zeugin gesucht!

Freiburg (ots)

Eine Frau hat eine Streiterei zwischen drei Männer am Freitag in Lörrach durch ihr Einwirken beenden können. Die Polizei sucht diese als Zeugin. Gegen 12:30 Uhr wollten zwei Männer im Alter von 23 und 42 Jahren in der Salzertstraße eine Waschmaschine ausliefern. An der Anschrift kam es dann zum Streit mit einem 29-jährigen Mann. Es fielen Beleidigungen und auch ein tätlicher Angriff soll stattgefunden haben. Eine bislang unbekannte Frau konnte die Streitigkeit soweit schlichten, dass der mutmaßliche Aggressor wieder in seine Wohnung ging. Diese Frau wird gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) zu melden. Ernstlich verletzt wurde niemand, die Ermittlungen der Polizei zum genauen Geschehensablauf sind im Gange.

