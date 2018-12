POL-VIE: Sinnlose Zerstörung

Niederkrüchten-Elmpt und Overhetfeld (ots) - An gleich vier Bushaltestellen Glasscheiben zerstört

Unbekannte zerschlugen in der Zeit von Freitag, 07.12.2018, 20:00 h und 08.12.2018, 08:30 Uhr gleich an vier Bushaltestellen die Glasscheiben der Wartehäuschen. Die sinnlose Zerstörung traf die Bushaltestellen Hauptstraße und An der Wae in Elmpt und zwei Wartehäuschen an der Dorfstraße in Overhetfeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1728)

