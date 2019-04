Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht vor Arztpraxis

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Für die Dauer seines Arztbesuches stellte ein Autofahrer seinen Wagen am Montag, zwischen 09:20 Uhr und 10:30 Uhr, in der Berliner Straße ab. In diesem Zeitraum fuhr ein noch nicht ermittelter anderer Autofahrer gegen den silbernen Skoda Rooster, der vor der Hausnummer 5 geparkt war. An dem ordnungsgemäß geparkten Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Denzlingen bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter Telefon 07666/93830.

