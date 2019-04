POL-FR: Murg/Laufenburg: Autos aufgebrochen

Polizeipräsidium Freiburg

Zwei Autos, auf dem Gelände von Kfz-Betrieben in Murg und Laufenburg standen, wurden über die vergangenen Tage aufgebrochen. An den beiden Pkws wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Motorhaube entriegelt. Aus einem VW Golf, der in Murg auf einem Gelände am Bahndamm abgestellt war, wurde die Autobatterie gestohlen. Beim zweiten, einem VW Passat, der in Laufenburg in der Gewerbestraße stand, wurde lediglich die Abdeckung der Batterie entfernt. Möglicherweise wurden in diesem Fall die Täter gestört. Hier lag die Tatzeit in der Nacht zum Montag.

