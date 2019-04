Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hochwertiger Armreif aus Schaufenster gestohlen

Karlsruhe (ots)

Einen hochwertigen Armreif im Wert von mehreren hundert Euro stahl ein noch Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Juweliergeschäft in der Karlsruher Kaiserstraße. Der Dieb schnitt vermutlich mit Hilfe eines Glasschneiders ein Loch in die Schaufensterscheibe. Durch die entstandene Öffnung greift er in die dahinter befindliche Auslage und nahm den hochwertigen Armreif an sich. Der Dieb richtete einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

