POL-KA: (KA) Ettlingen - Gemeindevollzugdienstbeamter nach Geschwindigkeitsmessung tätlich angegriffen

Ettlingen (ots)

Ein Messbeamter einer Geschwindigkeitskontrollstelle wurde am Montagmorgen von einem Mann geschlagen und leicht verletzt.

Der 53-jährige Gemeindevollzugsdienstbeamte betreute die aufgestellte Geschwindigkeitsmessanlage in der Schöllbronner Schluttenbacher Straße, als gegen 08.10 Uhr ein schwarzer Suzuki geblitzt wurde.

Daraufhin soll der aufgebrachte Fahrer angehalten haben und zum Messfahrzeug gelaufen sein. Dabei forderte er den Messbeamten eindringlich dazu auf, die Messung abzubrechen und sofort zu verschwinden. Da er im Weggehen seinen ausgestreckten Mittelfinger zeigte, konterte der 53-Jährige, dass dies noch ein Nachspiel hätte. Dies soll der Mann erneut zum Anlass genommen haben wiederrum zum Messfahrzeug zu laufen und verpasste seinem dort sitzenden Gegenüber einen Schlag auf den Brustkorb.

Der Geschädigte will noch die Oberbekleidung des strauchelnden Angreifers geschnappt haben, so dass der Mann an der Jacke gehalten zunächst zu Boden fiel und dann schimpfend die Messörtlichkeit verließ.

Der leicht verletzte Gemeindevollzugsdienstbeamte begab sich nach der Anzeigenerstattung in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen bezüglich des Angreifers dauern derzeit noch an. Er wird mit 160 bis 170 cm Körpergröße, normaler Figur und im Alter von ca. 50 bis 60 Jahren beschrieben. Er trug eine Brille und hatte einen Bart.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

