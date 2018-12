BPOLI-OG: Zwei gesuchte Straftäter innerhalb von 15 Minuten verhaftet

Kehl/Durmersheim (ots) - Gestern Nachmittag (30.11) gelang Beamten der Bundespolizei innerhalb von 15 Minuten die Festnahmen zweier gesuchter Straftäter. Bei einer Kontrolle in Durmersheim ging ihnen ein 28-jähriger Gambier ins Netz, der von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde zur Verbüßung einer 9-monatigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht. Nur wenige Minuten später war eine weitere Streife der Bundespolizei in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe erfolgreich. Dort kontrollierten sie einen 43-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Erschleichen von Leistungen suchte. Auch er muss ins Gefängnis und dort eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

