Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Graffiti auf Garagentor gesprüht

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung in Form von Graffiti kam es am vergangenen Wochenende. Der oder die Täter sprühten den Schriftzug "CRASH" in schwarz und rot auf eine Geschäftsgaragentor in der Straße "Griematt". Der genaue Tatzeitpunkt liegt zwischen Samstag 16.00 Uhr und Montagmorgen, 07.30 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

