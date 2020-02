Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter Mann tritt Verglasung einer Hauseingangstür ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Kaiserslautern (ots)

Eine 31-jährige Frau aus der Innenstadt meldete sich Montagnachmittag bei der Polizei. Um 16:30 Uhr hat ein unbekannter und wohl betrunkener Mann versucht, in ihr Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße zu gelangen. Weil die Anruferin ihn nicht kannte, ließ sie ihn nicht in das Gebäude. Daraufhin trat er gegen die Eingangstür und beschädigte die äußere Verglasung. Dann flüchtete der Mann, bevor die hinzugerufene Streife ihn antreffen konnte.

Der Täter wurde von der Frau als circa 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug Bluejeans, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jacke sowie eine Basecap. Außerdem fiel der Anruferin auf, dass er auffällig hervorstehende Schneidezähne hat. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |spi

