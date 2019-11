Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kamen (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Blumengeschäft an der Robert-Koch-Straße in Kamen hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen (17.11.2019) einen flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen. Der 31-jährige Dortmunder sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 0.50 Uhr soll er versucht haben, mit einem Schraubendreher eine Nebentür des Blumengeschäfts aufzuhebeln. Als er dabei von einer Anwohnerin beobachtet wurde, flüchtete er. Die Zeugin rief die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde der Tatverdächtige - auch dank der Täterbeschreibung - im benachbarten Dortmunder Stadtteil Husen angetroffen und festgenommen. Der 31-Jährige führte zwei Schraubendreher bei sich. Gegen den einschlägig vorbestraften Dortmunder wurde auf Anordnung eines Richters Untersuchungshaft erlassen.

