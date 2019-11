Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Schulgebäude - diverse Beschädigungen festgestellt

Unna (ots)

Unbekannte Personen gelangten in der Nacht vom 15.11.2019 auf den 16.11.2019 durch eine Außentür in das Gebäudeinnere eines Schulkomplexes im Bereich der Döbelner Straße. Im Inneren wurde versucht weitere Türen aufzubrechen. Die Ermittlungen bzgl. möglichem Diebesgut dauern an. Der oder die Täter können unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

