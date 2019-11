Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna und Holzwickede - mehrere Einbrüche in Gartenlauben - Täter entkommen unerkannt

Unna und Holzwickede (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag (15.11.2019) auf Samstag (16.11.2019) kam es zu mehreren Einbruchsdelikten in Gartenlauben. In Unna betrifft es eine Kleingartenanlage im Bereich der Straße Weidenweg. In Holzwickede eine Kleingartenanlage im Bereich der Straße Oelpfad. Sämtliche Objekte wurden aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. In Unna sind bis zum jetzigen Zeitpunkt vier Taten bekannt und in Holzwickede handelt es sich um fünf Taten. Die Ermittlungen dauern an. Ob ein Tatzusammenhang vorliegt kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

