Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Einbeck begrüßt FDP-Politiker

Einbeck (ots)

Am Montag, 20.07.2020 besuchten die FDP-Politiker Konstantin Kuhle (MdB), Christian Grascha (MdL) und die Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Einbeck, Frau Dr. Marion Villmar-Doebeling die Einbecker Polizeidienststelle. Seitens der Polizei nahmen Polizeidirektor Michael Weiner (Leiter der Polizeiinspektion Northeim), Polizeihauptkommissar Thomas Papenberg (Leiter Einsatz- und Streifendienst im PK Einbeck) und der neue Leiter des PK Einbeck, Erster Kriminalhauptkommissar Frank Keller an dem Treffen teil. Der Besuch war vereinbart, um den neuen PK-Leiter vorzustellen und sich zu regional polizeilich relevanten Themen auszutauschen. Als Mitglied des Innenausschusses des Bundestages lies sich Herr Kuhle u.a. zu dem aktuellen politisch motivierten Demonstrationsgeschehen in Einbeck berichten. Herr Weiner stand dazu Rede und Antwort und erörterte die polizeilichen Aufgaben und Ziele zur Gewährleistung der Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Anschließend übergab Herr Weiner den Politikern den Sicherheitsbericht 2019 der Polizeidirektion Göttingen mit den Ergänzungen der Polizeiinspektion Northeim. Hierzu erörterte Herr Keller noch kurz die aktuellen Schwerpunkte in der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Zum Abschluss des ca. einstündigen Treffens versammelten sich die Anwesenden zu einem Foto vor der Dienststelle.

